Ketels malafide bouwer gingen naar onder meer Zundert en Vorstenbosch

Basis­school De Doelakkers snakt naar nieuw schoolge­bouw

30 september HILVARENBEEK - Een nieuwe school voor de kinderen van De Doelakkers in Hilvarenbeek is 'noodzakelijk'. HOI Werkt maakt zich daar hard voor. Goed nieuws voor schoolbestuurder Arnoud van Leuven van de stichting Samenwijs. ,,Geen keuze maken is nu geen optie meer."