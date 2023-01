Ketchupfles-theorie gaat op voor Tilburg Trappers in Herford

Howel Herforder een laagvlieger is in de Oberliga Nord - de ploeg staat op de elfde plaats - duurde het tot de 28ste minuut voordat Max Hermens Trappers aan een voorsprong hielp. Toch had coach Doug Mason zich nooit zorgen gemaakt over de uitkomst van de wedstrijd. ,,Veel ploegen beginnen goed tegen ons. Maar de meeste houden het niet een hele wedstrijd vol. Dus is het zaak voor ons om geduld te hebben en de focus te houden. Dat hebben we vanavond goed gedaan. Als we in de derde periode zorgvuldiger waren geweest, hadden we nog ruimer kunnen winnen.”