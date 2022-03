Kersvers raadslid Pam Wijnans via ‘de wasstraat’ naar de raadszaal

Tilburger Peter van Gils (72) zoekt zijn halfbroer Paul. Hij zag hem voor het laatst op begrafenis van hun vader in 1965

TILBURG - Wie is Paul, waar is Paul? Peter van Gils (72) zag zijn halfbroer voor het laatst bij de begrafenis van zijn vader in 1965. Toen wist hij niet eens zeker dat het zijn halfbroer was. Nu is Peter op zoek naar hem, want wat weet Paul over hun vader? Hij krijgt daarbij hulp van het tv-programma Spoorloos.

30 maart