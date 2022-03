Kerkhovense Molen presenteert in Oisterwijk zijn eigen bieren

Wie gaat dat betalen, zoete lieve partijen in Hilvaren­beek?

HILVARENBEEK - Ambities zijn er genoeg in Hilvarenbeek. Een (gedeeltelijke) rondweg voor het landbouwverkeer, een nieuwe multifunctionele atletiekbaan, nieuwe watervelden voor de hockeyclub en dan is er nog het hart van Haghorst waar van alles gebouwd moet worden. De vraag is: wie gaat dat betalen (zoete, lieve Gerritje) nu de bodem van de ‘schatkist’ in zicht is?

