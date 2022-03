Kent u die mop van die vrouw uit Esbeek die de gemeenteraad in ging? Nou dat dus...

Mocht je belang hechten aan het feit dat je wordt vertegenwoordigd in de nieuwe gemeenteraad, dan kom je er als vrouw uit Esbeek niet al te best vanaf. Esbeek is de grootste kern in de regio die niet vertegenwoordigd wordt in de nieuwe gemeenteraad van Hilvarenbeek. Of althans, uit welk dorp niemand gekozen is. Want dit verhaal is gebaseerd op de verkiezingsuitslagen maar uiteraard kan er na de installatie van de nieuwe gemeenteraden deze week nog wat verschuiven. Bijvoorbeeld als raadsleden doorschuiven naar een wethouderspost.