Kapotte vrachtwagen op A58 bij Tilburg bezorgt verkeer vanaf Bavel forse vertraging

Duizenden nieuwe huizen in de Langstraat, gaat dat wel lukken? ‘Het is net als met worsten­brood­jes’

HEUSDEN/LOON OP ZAND/WAALWIJK - Bouwen, bouwen, bouwen. Politici roepen om het hardst en gemeenten barsten van de ambitie, ook in De Langstraat. Duizenden huizen moeten er komen. Maar is dat haalbaar, in tijden van stikstofcrisis? De gemeenten denken van wel. ,,Te ambitieus? Nee, het is zeker haalbaar.”