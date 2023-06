Kans op regionale hittegolf dit weekend, Brabantse festivals voorbereid: gratis watertaps en zonnebrand

Lezersbrieven Mening | Vuil verbranden doen ze in Nederland heel slim, maar om daar nu een etiket ‘duurzaam’ aan te hangen....

Als ook Linda Akkermans een column wijdt aan het Italiaanse afval [BD 10 mei; ‘Verontwaardigd over afval uit Rome? Ook wij dumpen onze zooi elders’] met een volledig onjuiste claim, dan zou ik graag als docent nog iets willen invoegen. Natuurlijk is het belachelijk dat we Italiaans gemengd stedelijk afval importen om hier in de fik te steken. Het is ook politiek belachelijk omdat over export van varkensvlees (van juist de delen die wij hier in noord-west Europa liever niet eten) juist zo hard wordt afgegeven. De claim van de verbrandingsindustrie is dat verbranding van afvalstoffen bijdraagt in de warmtelevering van ons land. Op zich is deze toevoeging juist, maar het begrip ‘duurzaam’ is toch wel een hardnekkige fout. Helaas wordt dan de productieketen volledig genegeerd. Zeker het verbranden van - nat- organisch materiaal (in goed Nederlands GFT) is niet slim. Iedereen weet dat daarvan het vuur dooft en het zo geen energie oplevert. En inderdaad wordt dat organisch afval in het buitenland vaak nog gestort, dat levert methaan-emissie, en dat moeten we dus zeker niet doen. Dat er netto nog wat energie resteert, komt omdat het gaat om gemengd afval, dus met name de fractie plastics. De claim dat buitenlands afval heel goed via import naar Nederlandse verbrandingsovens kan bijdragen, is volstrekt onjuist. Echt duurzaam is zo weinig mogelijk afval, ofwel hergebruik van de stoffen die daaruit kunnen worden ontnomen. Het zou de communicatie dus heel eerlijk en duidelijk maken als gezegd wordt dat bij het huidige afvalaanbod en gedrag en de huidige inzamel- en verwerkingskennis, bij de vernietiging van al die gebruikte producten ten hoogste de inhoudelijke energie zoveel mogelijk wordt teruggewonnen. Dat doen de verbranders in Nederland ook heel slim, dat staat buiten kijf, maar om daar een etiket ‘duurzaam’ aan te durven hangen, gaat toch echt een paar bruggen te ver.