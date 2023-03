Kans op blauwe ogen in Bladel door boksende ondernemers bij Battle of the South

update met video Politie vindt overleden persoon in uitgebran­de auto in buitenge­bied Oisterwijk, misdrijf uitgeslo­ten

OISTERWIJK - De politie heeft zaterdagochtend een overleden persoon in een uitgebrande auto aangetroffen in een buitengebied in Oisterwijk. Er is geen sprake van een misdrijf, zo meldt de politie zondagavond.