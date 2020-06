Kalasjnikov gevonden na schietpartij op woning Tilburg, mogelijk verband met eerdere schietpartijen

‘Steeds vaker kriebelige momenten’

6 juni WAALWIJK - We mogen weer meer, dus is het drukker op straat. Veilig binnen blijven is makkelijker dan veilig samen eropuit. Daar weten anti-racisme-demonstranten inmiddels alles van. Strand-, park- en winkelbezoekers trouwens ook. Eigenlijk ervaren we dat allemaal, elke dag. Voor je het weet, sta je ergens klem waar het te druk is.