Kaapstad opent blikken en dicht zonder blozen

Goed ‘in shape’ dankzij de KBO Zomer­school: ‘Kracht of snelheid kan ik op mijn leeftijd niet meer, dit wel’

,,Denk aan een raceauto… en pfffft! Adem uit! Pfffft! Adem uit!” Op de vloer van Sportpiazza in Berkel-Enschot liggen vijftien oudere dames voor een proefles pilates. Het is één van de activiteiten van de KBO Berkel-Enschot om in vakantietijd ouderen bezig te laten zijn.

19 augustus