Justitie eist anderhalf jaar cel voor zakkenrollende zigeuners

Drie jaar ‘bloed en zweet’, nu een paar tranen: Humans of Tilburg brengt eerste boek uit

10:01 Vrij 22 nov: Na drie jaar, 306 interviews en 1846 foto's is het zo ver: het populaire fotoproject Humans of Tilburg verschijnt in boekvorm. Voor wie het nog niet kent: ‘Humans’ geeft op social media een mooie dwarsdoorsnede van de stad. Merel van Dooren portretteert er gewone Tilburgers, vaak met een deel van hun levensverhaal. Soms grappig of lichtzinnig, vaak ontroerend.