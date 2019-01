Justitie: boer Baarle-Nassau wist écht wel van drugslab in schuur en moet dus de cel in

Politie en justitie vielen binnen in de boerenschuur nadat het gemeentelijk riool in het buitengebied van Baarle-Nassau een aantal keren zwaar verontreinigd raakte. De rioolzuiveringsinstallatie bij Baarle-Nassau moest ook korte tijd buiten werking worden gesteld als gevolg van het geloosde drugsafval. De schade voor het waterschap was ongeveer honderdduizend euro.

Tilburgse huurder

Al sinds zijn aanhouding houdt De F. vol dat hij te goeder trouw was toen hij in 2015 een van zijn schuren verhuurde aan een Tilburgse man die hij in een wachtruimte van het ziekenhuis in Breda had ontmoet. Ook tijdens de zitting van dinsdagmiddag volhardde hij daarin. De man die zijn schuur huurde was op zoek naar een geschikte ruimte om meubels te repareren, vertelde De F. aan de rechtbank.

Pistool tegen het hoofd

Maandenlang hoorde of zag hij niks meer van de man. Tot hij in het najaar van 2016 's avonds iets hoorde en op onderzoek uitging bij de schuur. Daar kreeg hij naar eigen zeggen een pistool tegen het hoofd gezet met de boodschap dat hij weer snel naar binnen moest. ,,Want je hebt vrouw en kinderen en die kunnen elk moment wat overkomen".

Naar de politie durfde hij niet meer, al stond hij naar eigen zeggen wel twee keer op de stoep van het politiebureau. Later had hij nog sporadisch contact met een ‘schimmige, kale gast’, maar dat was het. Toen politie en justitie in januari 2017 was De F. opgelucht, vertelde hij. ,,Ik schrok enorm toen ik zag wat ze allemaal binnen hadden staan".

‘Vierhonderd miljoen lijntjes speed’

De chemicaliën en grondstoffen die in de schuur werden gevonden, duidden op een flinke productie, aldus de politie. Er zouden naar schatting vierhonderd miljoen lijntjes speed mee gemaakt kunnen worden, zo vertelde de politie toen. ,,Alles wees erop dat hier al langere tijd geproduceerd werd", zo zei een medewerker van de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) die destijds bij de inval aanwezig was en vanmiddag als getuige in de rechtbank was.

Officier van justitie Karlijn Gimbrere zei geen geloof te hechten aan het verhaal van De F. ,,Een boer ziet, ruikt en hoort alles wat er rond de boerderij gebeurt. Ook daarom wil zijn verhaal er bij mij niet in", zo sprak ze. Het is volgens justitie niet zo dat De F. actief heeft meegedaan met het produceren van amfetamine: ,,Er zijn ook geen dna-sporen gevonden van hem", aldus Gimbrere, die er aan toevoegde dat ze de indruk heeft dat de verdachte zeker ‘niet het achterste van zijn tong heeft laat zien’.

‘Tijd van wegkijken moet voorbij zijn‘

Dat de drugsproducenten nimmer zijn gevonden, 'frustreert ook politie en justitie’, verzekerde Gimbrere. ,,Maar het begint ermee dat hij zijn schuur heeft verhuurd. De tijd van wegkijken en niet te veel vragen stellen moet voorbij zijn, we moeten paal en perk stellen aan deze moraal.”