Juridische stappen tegen Brabantse burgemeesters om ‘discrimineren’ woonwagenbewoners

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken stuurde afgelopen zomer alle gemeenten een brief waarin zij uitlegde dat het voeren van een ‘uitsterfbeleid’ voor de woonwagenkampjes in strijd is met de Grondwet. Woonwagenbewoners die om extra standplaatsen vragen, moeten in principe gehonoreerd worden. De regioburgemeesters van de politie-eenheden in Zeeland/West-Brabant, Oost-Brabant en Limburg antwoordden de minister op 17 oktober dat dat ze grote moeite hebben met haar standpunt. De burgemeesters Weterings (Tilburg), Jorritsma (Eindhoven) en Penn-te Strake (Maastricht) schreven de minister dat op veel woonwagenkampjes in Brabant en Limburg ‘georganiseerde en ondermijnende criminaliteit’ voorkomt. Ook de Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk ondersteunde de brief.

Discriminerend

Het aanleggen van extra standplaatsen zou zich volgens de burgemeesters slecht verdragen met de bestrijding van de drugscriminaliteit, die zowel in Brabant als in Limburg de laatste jaren flink is opgevoerd. De Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland noemt de uitlatingen van de burgemeesters ‘stigmatiserend en discriminerend’ en gaat aangifte doen tegen de drie bestuurders. ,,Er zal best criminaliteit op kampjes zijn, maar daar hebben we politie en justitie voor”, zegt woordvoerster Sabina Achterberg. ,,Zo’n discriminerende brief werkt juist criminaliteit in de hand, want zulke uitlatingen leiden ertoe dat woonwagenbewoners minder kansen krijgen in de maatschappij. De criminaliteit wordt gepleegd door individuen, je kunt niet iedereen over een kam scheren.”

Op enkele Brabantse woonwagenkampjes (Oss, Heesch, Mill, Best) voerden bewoners afgelopen maanden actie voor extra standplaatsen . Ook in andere delen van het land gebeurde dat. De gemeente Bernheze probeerde een einde te maken aan de acties in Heesch, maar de bestuursrechter in Den Bosch oordeelde vrijdag dat de betogers hun caravans voorlopig mogen laten staan bij het kampje in Heesch.

Uitsterfbeleid