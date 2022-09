Jubileum voor De Waterhoef krijgt emotioneel tintje door lintje voor Bep Meeuwis-De Cock

Vet, doodeng én een droom die uitkomt: er ligt een hagelnieuw skatepark in de Spoorzone

TILBURG - Bijna een half jaar werd er gebouwd aan een houten juweeltje van een park, nu kan skatend Tilburg er weer een jaar of tien tegenaan. In de Spoorzone is het nieuwe park van Ladybird Skatepark open. ,,Trots op wat we hier neer hebben gezet.”

7:26