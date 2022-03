Jubileum Heyhoef gevierd met grondschilderingen: ‘Het is net of het echt uit de grond komt!’

TILBURG – ,,Mooi hè”, roept een moeder enthousiast naar haar dochtertje als ze naar een grondschildering wijst. ,,Het is net of het echt uit de grond komt!” De kleurrijke 3D-werken van Rianne te Kaat vallen in de smaak bij het winkelend publiek van winkelcentrum Heyhoef in de Reeshof.

Volledig scherm Artiest Rianne te Kaat, maker van de schilderingen op de Heyhoef. © Rianne te Kaat Maandag is de laatste hand gelegd aan de vier grondschilderingen in het winkelcentrum. Deze zijn zo gemaakt dat het lijkt of de afgebeelde objecten uit de grond komen. Een met champagneflessen trekt de aandacht het meest. De kinderen rennen en spelen over de flessen en roepen vol verbazing naar hun ouders dat het glas toch niet breekt.

Het is niet de eerste keer dat er op de Heyhoef een werk van Te Kaat verschijnt. In september vorig jaar heeft de kunstenares een 3D-grondschildering van een draak gemaakt. ,,Deze werd zo goed ontvangen door het winkelend publiek dat de organisatie mij heeft gevraagd om voor het 25-jarige jubileum nog meer schilderingen te maken”, zegt de kunstenares. Aan bezoekers van het winkelcentrum worden magazines uitgedeeld over het feestje dat het winkelcentrum viert. Daarin is de looproute voor de kunstwerken te vinden.

Volledig scherm De grondschildering van de draak die Te Kaat vorig jaar heeft gemaakt voor het winkelcentrum. Die is al een beetje aan het vervagen. © Indy Korenromp

Bijzondere kunst

Ondanks de groeiende populariteit van de grondschilderingen, zijn er wereldwijd ongeveer 40 artiesten die de kunst beheren. In Nederland zijn er, voor zover bekend, zes kunstenaars die 3D-werken maken. ,,Het is niet iets wat je op school leert, maar wat je van andere artiesten moet leren”, zegt Te Kaat. ,,Zelf heb ik een workshop gevolgd bij een van hen en inmiddels is het een fulltime baan.”

Het maken van een 3D-schildering is ook niet voor iedereen weggelegd. Naast de techniek, moet je ook het inzicht hebben om de werken goed uit te beelden. Daarnaast geeft Te Kaat aan dat het lichamelijk inspannend werk is. ,,Om de schilderingen te maken moet je steeds boven het werk hangen. Daarnaast is er altijd veel bekijks als ik aan het werk ben. Dat is hartstikke leuk, maar zo kan ik niet altijd even makkelijk uit de voeten.”

Tijdens het maakproces moet de artiest steeds terugkeren naar het kijkpunt. ,,Op deze manier zie je pas waar je mee bezig bent. Je werkt van bovenaf en vanuit dat punt is alles uitgerekt. Het is dus belangrijk om tijdens het proces vaak een stapje terug te doen, zodat ik kan zien wat ik doe.”

Nog een tip van Te Kaat voor degene die zelf de grondschilderingen wil bewonderen. ,,Bij ieder werk staan voetjes geschilderd. Ga hierop staan en kantel je mobiel horizontaal. Op deze manier komt het effect het beste over op de foto.”

Volledig scherm De instructie voor het maken van de perfecte foto. © Indy Korenromp

Volledig scherm Twee bezoekers aan het winkelcentrum poseren met de schildering. © Rianne te Kaat

Volledig scherm Rianne te Kaat poseert bij een van haar werken. © Rianne te Kaat

Volledig scherm Een bezoeker poseert met de grondschildering van de taart. © Rianne te Kaat