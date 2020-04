Jongen (14) lichtgewond na vermoedelijke steek van leeftijdsgenoot in Tilburg, tiener voortvluchtig

Het slachtoffer werd met een brancard het huis uitgedragen, onder toeziend oog van meerdere buurtbewoners. De jongen is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij was op dat moment aanspreekbaar. Volgens de politie lijkt zijn verwonding mee te vallen.

De dader is ook een kind van veertien jaar, meldt de politie. Ze weten om wie het gaat, maar zoeken nog naar hem. Het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in de straat en of het incident in of buiten de woning heeft plaatsgevonden. De politie doet hier onderzoek naar.