Jongeman (18) bewusteloos geslagen om AirPods, vier mannen gezocht

Podcasts Babbelen over bier, buren en boefdoef. Tilburg heeft veel podcasts en ze zijn allemaal anders

TILBURG - Leuteren over bier, babbelen met de buren, in gesprek met een agent die je heeft opgepakt: podcasts zijn populair. Wekelijks verschijnen in Tilburg nieuwe programma’s online. De ene podcast is hilarisch, een ander bloedserieus. In dit artikel vind je ook nog drie korte interviews met makers van podcasts. Je kunt ze meteen beluisteren, onderaan het verhaal vind te links naar Tilburgse podcasts.

2 februari