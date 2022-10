Jonge dader rooft bezittingen van vrouw in Tilburg, politie doet buurtonderzoek

update Na klopjacht is overvaller Albert Heijn centrum Tilburg aangehou­den in parkeerga­ra­ge

TILBURG - De overvaller die woensdag een medewerker van de Albert Heijn aan het Piusplein in Tilburg bedreigde is aangehouden. Hij werd gevonden in een parkeergarage. Het gaat om 30-jarige man uit Roemenië zonder bekende verblijfplaats in Nederland.

29 september