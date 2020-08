Jong gezin schrikt zich kapot als auto huis ramt na achtervolging in Tilburg: ‘Had hij mijn auto maar geraakt’

Celstraf­fen geëist voor overval op lachgasver­ko­per in Tilburg

6 augustus TILBURG - Het overvallen van iemand die lachgas verkoopt, zou een jaar of drie geleden totaal mallotig zijn geweest. Daar dacht niemand aan. Het laatste jaar is het schering en inslag dat verkopers van de ballonnen worden beroofd. Justitie eiste in de rechtbank in Breda tot anderhalf jaar cel voor de overval op een lachgasverkoper in Tilburg op 17 maart dit jaar.