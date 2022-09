Jong, enthousiast en inspirerend: Aniso en Evi winnen de vrijwilligersprijs Tilburg

Vroegere Rabobank­pand aan de Vrijthof in Hilvaren­beek wordt omgebouwd tot luxe woningen

HILVARENBEEK - In het pand dat adres Vrijthof 1 - 3 heeft in Hilvarenbeek, komen zeven woningen. Daarmee wordt het huidige kantoorpand, dat lange tijd grotendeels door de Rabobank werd gebruikt, in oude luister hersteld. Bouwbedrijf Gebr. Van Gisbergen uit Hooge Mierde hoopt in januari al te kunnen beginnen.

20 september