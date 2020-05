Joke Emmen, laatste getuige van het oorlogsdrama in Dongen, is overleden

‘Gele Tilburgse strepen die te lelijk zijn om echt te zijn’

13:00 TILBURG - O, wat ben ik eraan toe! Iedere keer als ik in het nieuws berichten hoor over het extreem zonnige weer en de rampzaligheid van de aanhoudende droogte, denk ik: ze hebben gelijk! Het is niet te harden! Ik wil weer naar nat! Ik wil de terrassen terug! En ze kómen ook terug. Goddank. Vanaf maandag.