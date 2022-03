Jezus is weer thuis in Berkel-Enschot

Het viel voorbijgangers de afgelopen weken op: het kruisbeeld aan ‘t Heuveltje in Berkel-Enschot was leeg. Het Jezusfiguur was opgehaald voor herstel, zo bleek. Dinsdag is het beeld terug gehangen aan het houten kruis.

Eduard Weijgers, directeur van herstelbedrijf Kunstwacht: ,,Eén van de voeten van het beeld was er erg slecht aan toe. Het heeft er alle schijn van dat er iemand aan heeft gehangen, waardoor de voet bijna volledig afgebroken was.” Dat is nu hersteld, net als wat kleine reparaties. ,,Ook hebben we het houten kruis opnieuw gelakt en de sokkel weer netjes geschilderd.” De kosten van de ‘wederopstanding’ bedragen zo‘n 7000 euro.

Gemis

Jan van Esch woont tegenover het kruisbeeld, dat al in mei 1930 geplaatst werd. Zo lang kijkt hij er nog niet op uit, maar een gemis was het de afgelopen weken wel. ,,Ik ben blij dat het kruisbeeld weer compleet is.” Volgens Weijgers kan het beeld er weer jaren tegen. ,,We inspecteren en reinigen het beeld evengoed elk jaar. Maar zolang iedereen er verder van af blijft, is niet meer nodig.”

Volledig scherm Na enkele weken afwezigheid is Jezus weer terug in Berkel-Enschot. Het beeld werd dinsdag na herstel terug aan het kruis gehangen. © Jan van Esch