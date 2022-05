Je zult maar in de jeugdzorg werken, die nu zo onder vuur ligt: ‘Als je niet uitkijkt, durven mensen geen hulp meer te vragen’

Tilburger (22) ziet dief rijden op scooter van vriendin en trekt hem er af, man (40) uit Polen opgepakt

TILBURG - Een 22-jarige man uit Tilburg zag in de nacht van donderdag op vrijdag rond 05.00 uur een man op de gestolen scooter van zijn 22- jarige vriendin rijden. Hij trok hem daar vervolgens vanaf in de Trompstraat in Tilburg. De politie werd opgeroepen en hield de verdachte, een 40-jarige man uit Polen, aan. Dat meldt de politie.

