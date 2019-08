Je bent jong en je schiet wat: grote zorgen over wapengebruik jongeren

Tilburgse smerigheid op Instagram in beeld gebracht: ‘Het is echt een zooi in de stad’

10:12 Za 17 aug: Gescheurde fastfoodzakken, een condoom, wikkels van joints, een gebruikte tampon, troep op de fietspaden en de stoep. Koos de Wolf is de smerigheid in de stad he-le-maal beu. Op Instagram brengt ‘ie de verrommeling in kaart onder de cynische noemer ‘Tilburg je bent er’. ,,Het is echt een zooi.”