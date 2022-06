Jayden (13) is een dag ‘de baas’ bij krokettenfabriek

Verzet tegen sluiting woning van kwetsbare Tilburger om drugs: ‘Hij snapt oorzaak en gevolg gewoon niet’

DEN HAAG/TILBURG - Hulpverleningsinstelling Het Houvast wil dat de Raad van State een tijdelijk sluitingsbevel terugdraait waarmee burgemeester Theo Weterings een woning in de Don Boscostraat in Tilburg-West voor drie maanden op slot wil draaien. Op 22 augustus 2020 vond in de straat een schietincident plaats en werd bij een inval in de woning 8,38 gram MDMA aangetroffen en 53 XTC-tabletten.

11:44