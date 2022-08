Jan Speijers fietste het kanaal in bij ‘zijn’ bochtje: ‘Van de val weet ik niets meer’

Vrouw zwaarge­wond achtergela­ten na ongeval in Tilburg

TILBURG - Een 47-jarige vrouw werd op maandag 25 juli geschept door een auto terwijl ze wilde oversteken op de Jan Heijnsstraat in Tilburg. De schade: een zware hersenschudding en onder meer een gekneusde nek- en ruggenwervel. Van de automobilist was na het ongeval geen spoor te bekennen. De politie stelt een onderzoek in en zoekt naar getuigen.

3 augustus