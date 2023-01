Jan en de drie Jossen bepaalden aanblik van Tilburg: ‘Het is van alles een bietje’

Gedenk­naald bij KVL Oisterwijk in nog slechtere staat dan gedacht: ‘Het ziet er niet goed uit’

OISTERWIJK - De gedenknaald bij de KVL in Oisterwijk is niet te redden. Het kunstwerk verkeert in een nog slechtere staat dan eerder was vastgesteld. Erfgoedorganisatie Boei wil dat op korte termijn een oplossing komt.

13 januari