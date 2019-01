Jan Boelhouwer haalt uit naar ‘gewetenloze schoften’ op nieuwjaarsreceptie

RIJEN - Burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen haalde gisteravond in zijn nieuwjaarstoespraak hard uit naar ‘gewetenloze schoften uit de onderwereld’. Ook in zijn laatste volle jaar als burgemeester trekt Boelhouwer zijn been dus niet terug: “Voorlopig is men nog niet van mij af.”

Terugkijkend op 2018 bracht Boelhouwer in herinnering dat Rijen kort voor de kerst werd opgeschrikt door de ontdekking van een enorm synthetisch drugslab: “Midden in de bebouwde kom van Rijen. Vele inwoners zijn hier op het nippertje aan een grote ramp ontsnapt. Het geeft aan dat deze gewetenloze schoften geen enkele terughoudendheid in acht nemen bij het organiseren en realiseren van hun enorme drugsinkomsten die vervolgens ook in onze gemeentelijke bovenwereld weer opduiken.”

Om vervolgens voor nog wat verbaal vuurwerk te zorgen: “Wegkijken is geen optie. Degenen die vanuit hun Groningse universitaire toren roepen dat ondermijning een opgeklopt dingetje is om aandacht en geld los te krijgen zouden beter moeten weten.”

Spoorzone

Zaken die in 2019 in het oog springen zijn de herbestemming van Rijksweg 5 en de locatie Margriethal in Rijen, de snelfietsroute Tilburg-Breda waarin de gemeente Gilze en Rijen een belangrijke positie heeft, de nieuwbouw van basisschool De Wildschut in Gilze, en de centrumplannen in zowel Gilze als Rijen.