Is je energierekening onbetaalbaar? Bij dit noodfonds kun je tot honderden euro’s per maand krijgen

Ondanks de maatregelen van de overheid, zoals het energieplafond, kampen naar schatting nog altijd duizenden tot honderdduizenden mensen met te hoge energierekeningen.

Via deze website kunnen mensen vanaf dinsdag 7 februari een aanvraag indienen om een tegemoetkoming te krijgen over de maanden oktober vorig jaar tot maart. Let op: niet iedereen heeft hier recht op.

Wie heeft er recht op?

De overheid keert steun uit aan kwetsbare huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum. Dan is het bruto-inkomen per maand lager dan 2980 euro (alleenstaand) of 3794 euro (samenwonend). Andere compensaties zoals de energietoeslag tellen niet mee als inkomen bij de berekening.

Ook moeten deze huishoudens zelf een contract hebben bij een van de energieleveranciers. Het fonds kijkt naar welk deel van het inkomen opgaat aan energie. Als er van elke 100 euro die er binnenkomt meer dan 13 euro naar gas en elektriciteit gaat, betaalt het fonds de rest.

Berekening

Dat betekent dat een alleenstaande met een inkomen van 2500 euro bruto alle kosten boven de 325 euro betaalt. Als de rekening bijvoorbeeld 400 euro is, dan krijgt dit huishouden 75 euro aan steungeld.

Mocht deze alleenstaande minder dan 160 procent van het sociaal minimum verdienen, dan betaalt het fonds alles boven de 10 procent van het inkomen. Dat bedrag kan dan flink oplopen. Iemand die 2000 euro bruto per maand verdient en aan energie 400 euro kwijt is, krijgt 200 euro aan steun.

Bekijk hier de volledige details van het Tijdelijk Noodfonds Energie.

50 miljoen euro in noodfonds

De rijksoverheid ondersteunt het Noodfonds Energie met een subsidie van maximaal 50 miljoen euro. De hoogte van de subsidie is gelijk aan het geld dat de energieleveranciers en andere bedrijven in het fonds stoppen. Op dit moment hebben bedrijven en de overheid ieder 24,5 miljoen euro in het noodfonds gestopt. Dat beschikt nu over 49 miljoen euro.

Het Noodfonds Energie is een initiatief van Eneco, Essent, Greenchoice, Vattenfall, NSR (Nederlandse SchuldhulpRoute) en SchuldenlabNL.