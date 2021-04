Is deze medicijnkluis-voor-thuis een oplossing voor miljoenenverspilling?

Oud-Tilburgse Nandi (30) wint Op zoek naar Maria: ‘We hebben nu elk treetje beklommen’

5 april TILBURG - ,,Ik denk dat mensen me nog ’n aantal keren moeten knijpen. Ik geloof ’t wel, maar ben nog niet echt geland”, vertelt de uit Tilburg afkomstige Nandi van Beurden (30) aan de telefoon. Zondagavond won Nandi de tv-talentenjacht Op zoek naar Maria en daarmee de hoofdrol in een nieuwe versie van The Sound of Music. Ze kreeg de meeste stemmen van de kijkers.