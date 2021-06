Inwoners Gilze en Rijen krijgen nog geen extra invloed op politieke agenda

GILZE EN RIJEN - Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen krijgen per 1 september 2021 waarschijnlijk niet meer mogelijkheden om directe invloed uit te oefenen op de lokale politiek. In de gemeenteraad tekent zich op dit moment namelijk geen meerderheid af voor de invoering van de door D66 gewenste mogelijkheid tot een burgerinitiatief en burgeragendering.

Aan het begin van dit jaar werd de wens van D66 al besproken in de commissie Middelen, maar toen maakten diverse partijen onder meer nog even pas op de plaats omdat er vanuit de gemeente zelf mogelijk een bredere visie op het gebied van burgerparticipatie zou worden ontwikkeld. Fractievoorzitter Frits van Vugt van D66 daarover: ,,Dat bredere kader is er voorlopig nog niet. Vandaar dat we ons voorstel opnieuw hebben ingebracht met hier en daar wat aanpassingen op basis van de input die we de vorige keer kregen vanuit de andere partijen.”

Extra schakel

D66 Gilze Rijen stelt zich op het standpunt dat burgers veel te weinig invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek, ondanks de al bestaande mogelijkheden tot bijvoorbeeld het inspreken bij een commissievergadering en inspraakbijeenkomsten rond grote projecten: ,,Met de mogelijkheden voor een burgerinitiatief en burgeragendering zou daar verandering in komen want men kan op deze manier voor het eerst met eigen voorstellen of ideeën komen. Het vormt een extra verbindingsschakel tussen de representatieve en participatieve democratie.”

In de vergadering van de commissie Middelen reageerden met name het CDA en Kern ’75 maandagavond afwijzend op het op diverse punten aangepaste voorstel van D66. Groen Gilze Rijen was daarentegen erg positief. De VVD stelde zich voorzichtig meegaand op, terwijl Gemeentebelang en PvdA zich nog wat op de vlakte hielden.

Van Vugt verbaasde zich over de ,,koudwatervrees van sommige partijen” en liet weten te komen met een wederom aangepast voorstel. ,,Het betreft een witte vlek in het tableau van onze democratie. Daarom blijven we het proberen, want we doen dit voor de burger.”

Burgemeester Alssema liet als portefeuillehouder ook zijn licht schijnen over het onderwerp en liet zijn voorkeur doorschemeren: ,,Als college willen we planmatig aan de slag met burgerparticipatie. De daarbij behorende visie moet nog ontwikkeld worden. Dat willen we doen in samenwerking met de raad. Na de zomervakantie gaan we wat ons betreft nadenken over dat proces en het bijbehorende tijdspad.”