Inval bij veevoederbedrijf in Baarle-Nassau om illegaal vermengen van veevoer: vier vrachtwagens in beslag genomen

VIDEOBAARLE NASSAU - Bij veevoederbedrijf Hendriks Group in Baarle-Nassau is dinsdagochtend een politie-inval gedaan. De politie vermoedt dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Het zou afvalstoffen toevoegen aan het voer en onvoldoende hygiënisch werken. Een politiewoordvoerder wil niet zeggen in welke woonplaats het bedrijf is gevestigd.

De politie zegt ‘stevig’ te willen optreden tegen bedrijven die de regels en keurmerken ondermijnen die de klanten juist moeten beschermen. Het productieproces van het bedrijf is stilgelegd. Samen met het Nederlands Forensisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de omgevingsdienst en het waterschap wordt het terrein onderzocht.

De boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen. Er zijn ook huiszoekingen gedaan in de omgeving van Baarle-Nassau en een woning net over de grens in België. Er is beslag gelegd op de woning van de hoofdverdachte, zijn vermogen en vier voertuigen.

Het bedrijf is dinsdagochtend op slot gegooid. De medewerkers wachten de situatie af in de kantine. Op het terrein nemen specialisten van de politie monsters uit de silo’s waar de stoffen zijn opgeslagen. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het waterschap onderzoeken het terrein.

Honderd

Het onderzoek is dinsdag in de vroege uurtjes begonnen. Vanaf 7.30 uur in de ochtend is de politie bezig met een grootschalig onderzoek. Er zijn zo’n honderd ambtenaren op de been: van de landelijke eenheid, van de Inspectie Leefomgeving en Transport, van de douane, van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de NVWA en het waterschap.

In het bedrijf zou met afvalwater geknoeid zijn, meldt een politiewoordvoerder. “Afvalwater is vermoedelijk vermengd met veevoer. Het is kwalijk dat dergelijke dingen gebeuren, aangezien het gevaar voor mens en dier oplevert.”

De verdachte, algemeen directeur Jan H., is niet aangehouden.

Jan H.

De Belgisch-Nederlandse onderneming was in 2004 betrokken bij een melkschandaal. Bij een inval in Baarle-Nassau trof de Nederlandse politie destijds met antibiotica vervuilde melk aan. Die werd door het bedrijf tot melkpoeder verwerkt en als grondstof voor veevoer verkocht. De melk kwam van Campina in België die de melk had moeten laten vernietigen maar stiekem aan Jan H., directeur van het bedrijf, leverde. Campina kreeg in België 110.000 euro boete. De onderneming van H. bleef in dat land buiten schot.

Volledig scherm Inval bij Hendriks Group in Baarle-Nassau © Toby de Kort/MaRicMedia

Volledig scherm Inval bij veevoederbedrijf in omgeving Tilburg. © Landelijke Eenheid Politie