Inschrijfgeld woningzoekenden heeft mogelijk langste tijd gehad in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Als het aan HOI Werkt ligt, dan stopt de gemeente Hilvarenbeek met het innen van inschrijfgeld aan woningzoekenden. Tenminste, dat is af te leiden uit een serie aan vragen die Gon Boers namens haar partij stelde in de gemeenteraad donderdagavond. ,,Het werkt drempelverhogend voor mensen met een laag inkomen.”

Het is niet dat Boers wil dat de gemeente meteen stopt met het vragen van 272 euro inschrijfgeld als mensen in aanmerking willen komen voor een bouwkavel of woning. Ze vraagt zich wel af waarom Hilvarenbeek dat als enige in de regio zo heeft georganiseerd. Het HOI Werkt-raadslid wilde van Piet Machielsen weten wat de gevolgen zijn als het innen van inschrijfgeld stopt.

Ed van Puijenbroek uit Diessen stuurde een brief naar het college van B en W en de gemeenteraad. Hij vindt het onrechtvaardig dat de gemeente inschrijfgeld vraagt. ,,Het is geld verdienen over de rug van woningzoekenden.”

Wat zijn de gevolgen?

Verantwoordelijk wethouder Piet Machielsen kan niet achterhalen waarom in 1992 is gekozen voor deze methodiek. Toen bedroeg het inschrijfgeld 600 gulden, dat is met de invoering van de euro 272 euro geworden. ,,We moeten uitzoeken wat de gevolgen zijn als we daarmee stoppen. Ik kan dat niet zo oplepelen, maar we gaan dat op een rij zetten.”

Een voordeel van deze methode is in elk geval wel, zo bracht Machielsen naar voren, dat per kern mensen geholpen kunnen worden aan een nieuwe woning of kavel. Misschien kan dat voordeel dan worden behouden, gaf Boers mee. ,,Mensen met een laag inkomen kunnen zich later inschrijven omdat ze het geld niet kunnen missen. Zo wordt de kloof tussen arm en rijk groter.”