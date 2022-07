Inhaalactie gaat helemaal verkeerd in Tilburg: auto slaat over kop bij botsing met voorligger

Agenten springen net op tijd weg als man (36) op ze inrijdt in Tilburg, politie­fiets wel vernield

TILBURG - In Tilburg is vrijdagavond een 36-jarige man ingereden op politieagenten. Zij konden op tijd wegspringen en raakten niet gewond. Een politiefiets werd wel vernield. De man reed na het incident op hoge snelheid weg, maar is na een korte achtervolging aangehouden.

