Ineke en Gerrit uit Rijen winnen een miljoen euro: ‘De kinderen staan op 1'

Nieuw station Tilburg Universi­teit is in de maak

6:30 TILBURG - Een nieuw station Tilburg Universiteit. Op een andere plek én met uitstraling. Het stadsbestuur gaat met NS en ProRail in gesprek om dat voor elkaar te krijgen. ,,Als het er over vijf jaar staat, hebben we het goed gedaan”, zegt wethouder Berend de Vries.