In paniek ontvoerde Karin Bruers haar moeder. Ze schreef daar een roman over

Tilburgse daklozen verblijd met koningspak­ket, bijna 4000 euro aan donaties

19:12 TILBURG - In het kader van Koningsdag zijn dinsdag in Tilburg tientallen ‘koningspakketten’ uitgedeeld aan dak- en thuislozen. De actie was een initiatief van stichting Wijkraad Theresia in samenwerking met Traverse en de gemeente Tilburg. Er werd bijna 4000 euro aan donaties opgehaald.