In Memoriam: Aan het gele tasje van de Tilburgse platenzaak Tommy herkende je de muziekliefhebbers

Ze gingen de wereld over: er zijn foto’s van de gele ‘Tommy-tasjes’ bij de Verboden Stad in China of de toren van Pisa. Gele tasjes die tot op de dag van vandaag door veel Tilburgers zijn bewaard, want daar herkende je muziekliefhebbers en gelijkgestemden aan. En: ‘de elpee gleed er zo lekker in.’ Ze herinneren aan goede muziek, het wegdromen in de Tilburgse platenzaak Tommy. Hele generaties spraken er af.



Uit liefde ging de jonge Peter Luiten zelf in een muziekwinkel te Nijmegen werken, al kwam hij er rap achter dat hij zich niet in het beleid kon vinden. Als liefhebber vond hij dat kwaliteit voorop moest staan en dat geld verdienen niet het allerbelangrijkste was. Daarom wilde hij een eigen winkeltje. Een winkel, waar hij zelf als klant graag wilde komen. Het werd Muziekwinkel Tommy in Tilburg. Een platenzaak genoemd naar de rockopera van The Who.