In één week honderden drugsvaten gedumpt in Brabant, recherche onderzoekt verband

Voor de rechter Mark trapt en trekt aan de haren van een jonge vrouw nadat hij bijna is aangereden: ‘Ik was heel erg boos’

BREDA/TILBURG - Twee keer zou hij bijna van zijn fiets zijn gereden door een jonge vrouw in een auto, bij de Albert Heijn in Kaatsheuvel. Daar werd Mark zo kwaad om dat hij op de parkeerplaats het portier opende, de bestuurster tegen haar ribben trapte en haar daarna aan haar paardenstaart tegen de deurpost trok. ,,Ik kwam haar nog een keer tegen in de Albert Heijn. Als het echt zo erg was, had ze de politie wel gebeld.”