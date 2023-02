In 30 dagen naar 5000 volgers: Feie Verouden (17) helpt bedrijven plek te veroveren op TikTok

Wie denkt dat TikTok alleen geschikt is voor de jeugd, vergist zich. Verouden: ,,Op het moment is 70 procent van de gebruikers ouder dan 20 en bijna 40 procent zelfs ouder dan 30. Reken maar uit wat de potentiële doelgroep dan is met 3 miljoen actieve gebruikers in Nederland. Het is de snelst groeiende app ter wereld en gebruikers besteden op TikTok meer tijd dan op andere socials.”

De Oirschottenaar staat vanaf zijn veertiende al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ,,Ik wilde gewoon liever mijn geld zo verdienen dan in de supermarkt. ”

Quote Er is in Nederland maar een handvol bureaus die zich volledig focussen op TikTok Feie Verouden , ClickTok

Het idee voor zijn bedrijf ontstond toen hij voor zichzelf twee accounts groot maakte. Een van de accounts bracht hij in dertig dagen naar 10.000 volgers en dat groeide later nog door naar 20.000. ,,Op de accounts samen had ik een miljoen views gecreëerd. Ik snapte het algoritme, maar was wel een beetje klaar met zelf in beeld komen, dus besloot ik er anderen mee te gaan helpen.”

Video's maken die viraal gaan

Verouden helpt ondernemers om organisch te groeien- in plaats van met advertenties- en neemt ze daarvoor alles uit handen met betrekking tot TikTok. Een aantrekkelijke inhoud is daarbij volgens hem belangrijk. ,,Ik maak video’s die gecreëerd zijn om viraal te gaan. Er is in Nederland maar een handvol bureaus die zich volledig focussen op TikTok.”

De jonge Oirschottenaar benaderde op een netwerkbijeenkomst ondernemers. Zijn bedrijf staat nog in de kinderschoenen. ,,Ik overtuig de mensen met mijn cijfers. Ik ben nu drie weken bezig voor een sportschool en heb er 350.000 organische weergaven voor gerealiseerd en hen van 0 naar 2000 volgers gebracht.”

Een ander bedrijf bracht hij in 30 dagen naar 5000 volgers. Vlak voor de start van zijn onderneming creëerde hij 30.000 volgers voor een ander bedrijf. Voor vier andere bedrijven gaat hij nu van start met het opbouwen van hun bereik.

Creativiteit loslaten

Hij volgt een opleiding Associate Degree Ondernemerschap die het hem mogelijk maakt zijn onderneming te runnen. ,,Het is zelfs verplicht om een bedrijf te beginnen als je dat nog niet hebt, als je deze opleiding wilt doen. Je studiepunten verdien je niet met tentamens, maar door elk kwartaal een presentatie te geven over de progressie die ik met mijn bedrijf maak en welke theorie ik daarvoor heb toegepast. Ik luister graag naar mensen die het beter weten dan ik, maar houd er niet zo van als mensen boven me staan.”

Quote Ik zou een klant wel aan 100.000 volgers willen helpen Feie Verouden, ClickTok

Zelf geen Tiktok-account

Zijn ultieme droom? ,,Ik zou een klant wel aan 100.000 volgers willen helpen.” Dat aantal vindt Verouden niet alleen belangrijk voor zijn klant, hij ziet het ook als zijn bijdrage aan de maatschappij. ,,Ik wil mensen inspireren. Als ik content maak voor de sportschool en dat inspireert iemand in Amsterdam om weer te gaan trainen, heeft mijn klant hier daar niets aan. Ik vind het wel heel leuk dat ik op die manier toch een stukje bijdraag aan de samenleving.”

Zijn eigen bedrijf heeft overigens geen TikTok account. ,,Op TikTok vind je de zakelijke markt niet en ik vind het belangrijker om content te maken voor mijn klanten dan voor mezelf.”