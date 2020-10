Illegale pokerruimte met tafels en gokkasten gevonden onder woning in Rijen.

Met aandelen uit een oude kast van de watertoren eist incassobu­reau deel van Brabant Water op

14 oktober TILBURG - Een bedrijf dat in 2011 de watertoren aan de Bredaseweg huurt, mag alle rommel en goederen in dat pand houden van Brabant Water. In een afgesloten kast vinden ze echter een pakket oude aandelen in het waterbedrijf. Een incassobureau uit Den Bosch eist met die aandelen in de hand nu een aanzienlijk aandeel in Brabant Water. Voorlopig zonder succes.