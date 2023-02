‘IJsbeentje’ kostte Oranje-international bijna zijn been, na lange revalidatie is hij terug

Het had niet veel gescheeld of Rik van Balkom was een been kwijtgeraakt een paar jaar geleden. Maar het liep goed af met de rugbyer van Oisterwijk Oysters, die deze weken niet alleen de lijnen uitzet op zijn werk in Boxtel, maar ook bij het Nederlands team.

Rik van Balkom weet het nog als de dag van gisteren, het moment waarop het mis ging drie en een half jaar geleden. In de thuiswedstrijd van Oysters tegen de Utrechtse Rugby Club kreeg hij een knietje in zijn dijbeen. ,,Een ijsbeentje, gebeurt wel vaker.” Het deed pijn, maar ik heb de wedstrijd wel gewoon afgemaakt”, vertelt de 28-jarige rugbyer uit Berkel-Enschot. ,,Maar 's avonds, op een feest van mijn zusje, viel ik bewusteloos op de grond. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan natuurlijk.”

Quote Ze hadden een bloeding in mijn been over het hoofd gezien en er kwam nog een ontsteking overheen Rik van Belkom

Het ijsbeentje bleek een slagaderlijke bloeding te zijn, waaraan hij snel geopereerd werd. ,,Ik was een hoop bloed verloren; het hing er om of mijn been te behouden was. Gelukkig bleek dat het geval.” Het herstel verliep met horten en stoten. ,,Ze hadden een andere bloeding in het been over het hoofd gezien, en er kwam later nog een ontsteking overheen. Uiteindelijk ben ik acht keer onder het mes geweest.”

Schotland

Van Balkom speelde net een paar weken met Oysters in de ereklasse na promotie vanaf het tweede niveau, toen het noodlot toesloeg. ,,Ik had van 2013 tot 2017 voor het Nederlands team gespeeld, maar ben na omzwervingen bij The Dukes in Den Bosch en een jaar Schotland teruggekeerd naar Oysters. Omdat we toen niet op het hoogste niveau uitkwamen, kon ik niet meer bij Oranje spelen. Dat was toen een regel en daar koos ik bewust voor.”

Interlands

Na zijn lange revalidatie - met onder meer huidtransplantatie - pakte Van Balkom de draad weer op bij Oysters. ,,Eerst voorzichtig en sinds de tweede helft van vorig seizoen speel ik weer wedstrijden.” Dat ging zo goed, dat hij weer een uitnodiging voor Oranje ontving. ,,Dat was een mooi moment natuurlijk, na al die toestanden. Afgelopen zomer hebben we interlands tegen Italië-B, Zimbabwe en Canada gespeeld. En nu zitten we in een reeks van het tweede niveau van de Six Nations League. Bij ons zijn het geen zes, maar acht landen, in twee groepen van vier”, legt hij uit.

De openingswedstrijd verloor Nederland met 28-20 in Spanje. ,,Jammer, maar als je bedenkt dat we een jaar geleden nog met 43-0 onderuit gingen tegen Spanje, dan zie je dat er progressie is. Steeds meer talentvolle rugbyers komen bij goede ploegen in onder meer Frankrijk en Zuid-Afrika terecht, waar ze veel ervaring opdoen.”

Ervaring

Zelf kan Van Balkom de ervaring die hij onder meer in Schotland opdeed goed gebruiken bij Oranje. Bij zijn werk bij Vloerverwarming Zuid in Boxtel doet hij de planning en ook bij het Nederlands team zet hij de lijnen uit. ,,Ik ben een van de twee spelers die de beslissingen neemt over bijvoorbeeld de manier van aanvallen. Dat is mooi om te doen, maar als het fout gaat dan kan dat ook door mijn keuzes komen.”

Groei

Deze weken combineert hij trainen en spelen bij Oranje met zijn fulltime baan. ,,Ik doe in het spelershotel veel voor mijn werk tussendoor. En op een vrije dag rij ik naar Boxtel. Het is net te doen zo. Gelukkig maar, want dit avontuur bij Oranje wil ik niet missen. Er zit echt groei in, en dat geldt voor het hele rugby in Nederland. Mooi om te zien.”

Het Nederlands team speelt zaterdag om 13.15 uur in Amsterdam een thuiswedstrijd tegen het sterke Georgië; een week later volgt in Neckarsulm de uitwedstrijd tegen Duitsland.