Iedere dag een kunstwerk: Annet (71) exposeert met 365 schilderijen

Van chaos tot perfectie en van iets ernstigs tot iets vrolijks: de Tilburgse Annet Stovers (71) legde een jaar lang haar emoties vast. Het resultaat: een expositie met 365 kunstwerken, in de Steenfabriek in Gilze.

De expositieruimte ligt nu nog vol met losse lijstjes en kunstwerken. Drie vrijwilligers zijn al een paar dagen druk in de weer met spijkers en een hamer om alle lijstjes zo recht mogelijk op te hangen. Ondertussen loopt kunstenares Annet Stovers vol trots langs alle wanden. ,,Ik vind het stiekem best wel spannend allemaal”, zegt ze lachend.

,,Vorig jaar kon ik door corona mijn zeventigste verjaardag niet vieren. Spontaan kreeg ik het idee om elke dag iets te creëren. Ik heb iedere avond een schilderij gemaakt op basis van wat er die dag is gebeurd.” Stovers haalde haar inspiratie uit het nieuws van de dag of een gebeurtenis uit het dagelijkse leven. Zo ontstond de enorme collectie. ,,Lang niet altijd wist ik wat ik wilde maken. Dan begon ik met een paar verfstreken en dan kwam er alsnog een mooi kunstwerk uit”.

Liefde voor kunst

Stovers werkte ruim dertig jaar als secretaresse in een kinderdagverblijf. Maar de liefde voor kunst was er eigenlijk altijd al, mede door haar vader. ,,Hij was een kunstenaar. Na mijn pensioen ben ik een kunstopleiding aan de Academie Arendonk gaan volgen. Ondertussen ben ik me aan het specialiseren in de algemene schilderkunst.”

Quote Iedere maand krijgt een eigen wand. Ik heb mijn persoonlij­ke favorieten van de maand daaraan opgehangen Annet Stovers

Lang niet alle kunstwerken worden opgehangen in de expositie. ,,Daar is helemaal geen ruimte voor”, zegt Stovers lachend. ,,Iedere maand krijgt een eigen wand. Ik heb mijn persoonlijke favorieten van de maand daaraan opgehangen. De andere werken liggen verdeeld over tafels, zodat iedereen ze alsnog kan zien”. Een persoonlijke favoriet heeft de kunstenares zeker. ,,Ik heb in september een portret van Henny Vrienten gemaakt omdat bekend werd dat hij ziek was. Daar ben ik zeker trots op”.

‘Een echte Annet’

De afgelopen maanden heeft Stovers veel van haar kunstwerken op sociale media gedeeld. ,,Daar kreeg ik al enorm veel reacties op. Een vriend vroeg laatst of hij een ‘echte Annet’ kon kopen. Dus die heeft zeker al een kunstwerk gereserveerd”. En dat is ook de bedoeling, want alle 365 exemplaren zijn te koop. ,,Iedereen mag langs komen om er eentje uit te zoeken. De opbrengsten gaan naar het Zwijsenkoor van Amarant in Tilburg.” Stovers is daar al ruim twaalf jaar werkzaam als coördinator. ,,Ons koor mag na lange tijd weer samen zingen. Het zou zo leuk zijn om met dat geld weer een leuke avond te organiseren”.

Aankomend weekend is de expositie gratis te bezoeken tussen twaalf en vijf uur ‘s middags.