Ichelle uit Tilburg is verzot op pinguïns, ze heeft een huis vol

Video Automobi­list ramt tegen gevel van woning in Tilburg, huis onbewoon­baar

11:22 TILBURG - Een automobilist is donderdagavond tegen de gevel van een woning in de Laarstraat in Tilburg gereden. De voorgevel is hierdoor volledig ontzet en de woning is onbewoonbaar verklaard. De bestuurder van de auto is mee naar het politiebureau, omdat de man aangaf dat hij wat had gedronken.