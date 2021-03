Huurder is al zestien jaar vertrokken, maar moet toch boete betalen na vondst hennepkwekerij

De man tekende in 1999 een huurovereenkomst met MVGM Wonen. Maar in 2003 vertrok hij en sprak met mensen af dat zij de woning zouden betrekken, zei zijn advocaat. ,,Ze zouden het contract overnemen. Hij ging ervan uit dat het zo geregeld was. En 16 jaar lang heeft hij er ook nooit iets over vernomen. Ik vind dat de gemeente had moeten nagaan hoe het precies zit.” Ook wees de raadsman erop dat zijn cliënt uitgeschreven is uit de basisadministratie van de gemeente. Bij de gemeente zou een lampje moeten gaan branden, vond hij.