Hotelgast van KVL kan in Oisterwijk ook een bitterbal krijgen

VIDEO Polimeks mikt op september voor zijn gasten op KVL: ‘Kazan Palace’ in Oisterwijk

OISTERWIJK - Over het U-gebouw op het KVL-terrein in Oisterwijk spreekt binnenkort niemand meer. Ter plekke hoopt eigenaar Polimeks in september een state-of-the-art hotel te openen met koopappartementen, kantoorruimtes, sportfaciliteiten, vergaderruimtes, horeca en wellness.

14 mei