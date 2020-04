Hotdogkar is nu even een hondenuitlaatservice

Eerste zomerse dag van 2020, Gil­ze-Rij­en tikt de 25 graden aan

15:16 GILZE-RIJEN - Het mag dan pas 8 april zijn, toch is de eerste zomerse dag alweer in feit, in ieder geval bij het meetstation in Gilze en Rijen. Dat meldt Weerplaza. Daar werd een maximum temperatuur van 25,0 graden gemeten. Ook in het Limburgse Arcen was het vandaag zomers.