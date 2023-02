Hornkamp redt door late treffer puntje voor Willem II tegen Heracles Almelo

Na drie winstpartijen op rij, heeft Willem II heeft het carnavalsweekend niet met een nieuwe knaller in kunnen luiden. Spits Jizz Hornkamp scoorde in de absolute slotfase de gelijkmaker tegen nummer twee Heracles Almelo, al had er voor de bezoekers wel wat meer meer ingezeten: 1-1.

Willem II voerde vanaf het eerste fluitsignaal de boventoon in Almelo en kwam via linksback Leeroy Owusu bijna vroeg op voorsprong. Vanaf een meter of 20 knalde hij de bal vol op de paal. De bezoekers zaten er kort op en wonnen veel duels. Heracles kwam niet in de buurt van de goal van Willem II-keeper Kostas Lamprou. Pas na een kleine twintig minuten waagde de thuisploeg via Nikolai Laursen een eerste poging op het doel van Willem II-keeper Kostas Lamprou.

Paal

Even later was er een heel ander spelbeeld te zien. Vanuit het niets sloeg Heracles Almelo toe. Willem II kreeg de bal achterin niet goed weg en de Italiaanse spits Antonio Satriano profiteerde door de bal rustig achter Lamprou te schuiven. Daarna leken de Tilburgers wat van slag. Thomas Bruns knalde nog bijna de 2-0 tegen de touwen, maar Lamprou redde knap met de vingertoppen. Net voor rust kopte Elton Kabangu net voorlangs uit een voorzet van Owusu. Een perfect moment om toe te slaan, maar het was niet aan de bezoekers besteed.

Heracles, dat veel kleine overtredingen nodig had, kwam vlak na rust weinig in de problemen. Willem II zette naarmate de tweede helft vorderde meer en meer aan. Met de ingevallen ‘supersub’ Jeremy Bokila werd er vooral opportunistisch gespeeld, maat tot echte mogelijkheden leidde dat lange tijd niet.

Afgekeurde treffer

In ongeveer de zeventigste minuut scoorde Willem II uit een schot van Max Svensson de 1-1, maar scheidsrechter Kamphuis keurde de treffer af. Er zou onderweg hands zijn gemaakt door een Willem II-speler. De Willem II-spelers begrepen maar weinig van dat besluit, maar hun beklag mocht niet baten.

In de absolute slotfase was daar de reddende engel Jizz Hornkamp die de 1-1 binnenwerkte. Loon naar werken voor Willem II, dat misschien wel recht had op iets meer. In de negen minuten durende extra tijd ging het spel op en neer, maar gescoord werd er niet meer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.