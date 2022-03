Hoogwerker brandweer krijgt storing tijdens helpen gewonde vrouw in woning in Haaren

Politie houdt Eindho­venaar (20) aan die vijfhon­derd euro pint met gestolen bankpas in Tilburg

TILBURG - De politie heeft vrijdagmiddag een 20-jarige Eindhovenaar aangehouden die met een gestolen bankpas vijfhonderd euro had gepind in Tilburg. Hij had de pas even daarvoor met een babbeltruc afgenomen van een bejaarde man. Het geld is door de politie in beslag genomen.

