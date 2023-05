Hoogbejaarde ouders bestolen in verzorgingshuis: 'We hadden er bewust voor gekozen om moeder haar sieraden te laten dragen’

Auto op dak takelen of in hongersta­king? ‘Organisa­ties zijn soms zó autoritair, dat werkt als een rode lap’

OSS - In hongerstaking omdat een plan voor hoogbouw je niet bevalt, in een bushokje gaan wonen omdat alle instanties tegen je zijn of een auto op je dak zetten omdat de woningbouwcorporatie niet reageert. Waarom gaan mensen zóver?