Honderden reizigers staan ’s nachts urenlang op station Tilburg na aanrijding met persoon: ‘Al het personeel was al vertrokken’

Ilse plant zaadje voor groen Besterd­plein: met onder­gronds parkeren en een vijver en kiosk erbovenop

TILBURG - Het is lang zoeken naar groene plekken of parkjes rond het Besterdplein in Tilburg. Buurtbewoonster Ilse Snoeren droomt ervan dat de stenen vlakte vol auto’s in het ‘Besterdpark’ verandert. De voorzet krijgt de gemeente er gratis bij. ,,Hoe mooi zou dit zijn?”